Кафельников: задачи, которые ставили перед собой Медведев и Сафиуллин, выполнили

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников подвёл итоги командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии.

«Задачи, которые ставили перед собой Медведев и Сафиуллин, думаю, оба выполнили. Игровую практику перед первым турниром Большого шлема получили, причём неплохую», — цитирует Кафельникова Sport24.

Он добавил, что было бы идеально, если бы Роман Сафиуллин повторил путь Аслана Карацева.

Напомним, что сборная России, в состав которой входили Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, не смогла выйти в финал турнира. Команда проиграла сборной Канады в полуфинале.

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