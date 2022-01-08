Адвокаты Джоковича сообщили, что он переболел коронавирусом в декабре 2021 года

Первая ракетка мира серб Новак Джокович переболел коронавирусной инфекцией COVID-19 в декабре 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

У Джоковича не было симптомов, поэтому он получил письменное разрешение иммиграционного департамента Австралии перед поездкой в страну с медицинским освобождением от вакцинации. Об этом заявили его адвокаты в судебном заявлении.

Теннисист сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря 2021 года. Спустя 14 дней у него не было симптомов вируса.

Напомним, что 5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который начнётся 17 января. Однако пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В данный момент теннисист находится в иммиграционном изоляторе и подал жалобу в суд на решение пограничных служб. Окончательное решение будет принято 10 января.

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