Кудерметова проиграла Халеп в финале турнира WTA в Мельбурне

Короткая ссылка
Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от румынки Симоны Халеп в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.
Кудерметова проиграла Халеп в финале турнира WTA в Мельбурне
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6.

Отечественная теннисистка всего два раза из шести реализовала брейк-пойнты, в то время как Халеп пять раз взяла её подачу. Также румынская спортсменка была гораздо сильнее на первой подаче, выиграв 26 из 41 возможного очка, а Кудерметова смогла взять лишь 12 из 27.

Халеп является бывшей первой ракеткой мира и двукратной чемпионкой турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, как вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал поражение от сборной Канады на ATP Cup.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить