Кудерметова проиграла Халеп в финале турнира WTA в Мельбурне

Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от румынки Симоны Халеп в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6.

Отечественная теннисистка всего два раза из шести реализовала брейк-пойнты, в то время как Халеп пять раз взяла её подачу. Также румынская спортсменка была гораздо сильнее на первой подаче, выиграв 26 из 41 возможного очка, а Кудерметова смогла взять лишь 12 из 27.

Халеп является бывшей первой ракеткой мира и двукратной чемпионкой турниров Большого шлема в одиночном разряде.

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