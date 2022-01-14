Юристы Джоковича изучают варианты подачи апелляции на решение об аннулировании визы

Адвокаты сербского теннисиста Новака Джоковича изучают варианты подачи апелляции на решение о повторном аннулировании австралийской визы спортсмена.

Об этом сообщает журналист Пол Саккал в Twitter.

Отмечается, что юристы получили документы после объявления министра по делам иммиграции Австралии Алекса Хоука об аннулировании визы Джоковича. Адвокаты хотят упрощённого судебного разбирательства с сокращённым временем для письменных представлений и устных доказательств при подаче апелляции. Они намерены завершить суд к 16 января.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира. Турнир стартует 9 января, а Джокович в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее сообщалось, что Джоковичу грозит запрет на въезд в Австралию на три года.