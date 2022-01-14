The Age: Джоковичу грозит запрет на въезд в Австралию на три года

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу грозит запрет на въезд в Австралию на три года после повторного аннулирования его визы.

Об этом сообщает The Age.

При этом юристы первой ракетки мира планируют обжаловать решение.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира. Australian Open 2022 стартует 9 января, а Джокович в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее сообщалось, что в Австралии повторно аннулировали визу Джоковича.