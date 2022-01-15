Карацев выиграл турнир АТР в Сиднее

Короткая ссылка
Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира категории ATP-500 в Сиднее (Австралия).
Карацев выиграл турнир АТР в Сиднее
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

В финале он обыграл британца Энди Маррея со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Матч проходил в «НЮУ Теннис-Центре» на «Кен Роузволл Арене».

Таким образом, в карьере Карацева этот трофей стал третьим в одиночном разряде.

Напомним, что с 17 по 30 января 2022 года пройдёт Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне.

Ранее Ловрен поддержал первую ракетку мира Новака Джоковича после повторного задержания в Мельбурне (Австралия).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить