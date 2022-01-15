Карацев выиграл турнир АТР в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира категории ATP-500 в Сиднее (Австралия).

В финале он обыграл британца Энди Маррея со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Матч проходил в «НЮУ Теннис-Центре» на «Кен Роузволл Арене».

Таким образом, в карьере Карацева этот трофей стал третьим в одиночном разряде.

Напомним, что с 17 по 30 января 2022 года пройдёт Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне.

Ранее Ловрен поддержал первую ракетку мира Новака Джоковича после повторного задержания в Мельбурне (Австралия).