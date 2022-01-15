Ловрен — Джоковичу: не сдавайся, выдержи очередную пытку XXI века

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал первую ракетку мира Новака Джоковича после повторного задержания в Мельбурне (Австралия).

«Не сдавайся, выдержи очередную пытку XXI века. Они ещё не знают, что уже проигрывают со счётом 0:2», — написал Ловрен в своём Twitter.

14 января Джокович был повторно задержан в Мельбурне. Слушания по делу о депортации спортсмена должны состояться 17 января за несколько часов до старта Australian Open.

Напомним, что 5 января теннисист въехал в Австралию по визе, которая не предусматривает медицинского исключения.

Ранее Медведев ответил на вопрос об участии Джоковича в Australian Open.