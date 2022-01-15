Медведев ответил на вопрос об участии Джоковича в Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев высказал своё мнение об участии первой ракетки мира серба Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии.

«Из того, что я знаю: если у него есть легальный медотвод, позволяющий находиться в этой стране и делать то, что он хочет, то он должен играть», — заявил Медведев.

Джокович был повторно задержан в Мельбурне. Слушания по делу о депортации спортсмена должны состояться 17 января за несколько часов до старта Australian Open.

Напомним, что 5 января теннисист въехал в Австралию по визе, которая не предусматривает медицинского исключения.

Ранее сообщалось, что Джоковича перевели в специальный отель для мигрантов.