Медведев, Рублёв и Карацев узнали соперников на Australian Open

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В Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии 2022 года в мужском одиночном разряде.
Медведев, Рублёв и Карацев узнали соперников на Australian Open
  • AP

Лидер сборной России Даниил Медведев попал в одну четверть сетки с соотечественником Андреем Рублёвым. В первом круге Медведев сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом, а Рублёв — с итальянцем Джанлукой Маджером. Аслан Карацев встретится с испанцем Хауме Мунаром, а Карен Хачанов — с американцем Денисом Кудлой. 

Первая ракетка мира Новак Джокович включён в жеребьёвку турнира. В первом раунде он сыграет с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее Карацев вышел в полуфинал турнира в Сиднее.

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