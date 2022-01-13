Медведев, Рублёв и Карацев узнали соперников на Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии 2022 года в мужском одиночном разряде.

Лидер сборной России Даниил Медведев попал в одну четверть сетки с соотечественником Андреем Рублёвым. В первом круге Медведев сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом, а Рублёв — с итальянцем Джанлукой Маджером. Аслан Карацев встретится с испанцем Хауме Мунаром, а Карен Хачанов — с американцем Денисом Кудлой.

Первая ракетка мира Новак Джокович включён в жеребьёвку турнира. В первом раунде он сыграет с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее Карацев вышел в полуфинал турнира в Сиднее.