Рублёв уверенно вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв квалифицировался во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

Россиянин в первом круге обыграл представителя Италии Джанлуку Маджеру. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу российского теннисиста. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва).

Напомним, что Australian Open — 2022 проходит в Мельбурне с 17 по 30 января.

Ранее Звонарёва проиграла в первом круге Australian Open.