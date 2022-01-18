Звонарёва проиграла в первом круге Australian Open

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Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла квалифицироваться во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

В первом круге россиянка уступила представительнице Бельгии Элисе Мертенс. Матч завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу бельгийки. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.

В следующем раунде Мартинес сыграет с победительницей пары Осеан Доден (Франция) — Ирина Бегу (Румыния).

Во второй круг вышла российская теннисистка Вероника Кудерметова, обыграв американку Клэр Лю.

Ранее адвокат Добровинский назвал законным решение о депортации Джоковича.

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