Звонарёва проиграла в первом круге Australian Open
В первом круге россиянка уступила представительнице Бельгии Элисе Мертенс. Матч завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу бельгийки. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.
В следующем раунде Мартинес сыграет с победительницей пары Осеан Доден (Франция) — Ирина Бегу (Румыния).
Во второй круг вышла российская теннисистка Вероника Кудерметова, обыграв американку Клэр Лю.
Ранее адвокат Добровинский назвал законным решение о депортации Джоковича.