Адвокат Добровинский назвал законным решение о депортации Джоковича

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с аннулированием австралийской визы сербского теннисиста Новака Джоковича.

«О том, что Новака Джоковича депортируют, я говорил ещё неделю назад, потому что другого варианта быть не могло. У нас часто путают справедливость с законом. Вот что касается закона — решение относительно Новака вполне законно. Справедливо ли — у каждого свое понимание справедливости и не всегда оно совпадает с законом», — приводит слова Доровинского «Советский спорт».

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии Джоковича. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Ранее сообщалось, что Джоковичу могут запретить играть на «Ролан Гаррос».