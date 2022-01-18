Адвокат Добровинский назвал законным решение о депортации Джоковича

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Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с аннулированием австралийской визы сербского теннисиста Новака Джоковича.
Адвокат Добровинский назвал законным решение о депортации Джоковича
  • AP
  • © Darko Bandic

«О том, что Новака Джоковича депортируют, я говорил ещё неделю назад, потому что другого варианта быть не могло. У нас часто путают справедливость с законом. Вот что касается закона — решение относительно Новака вполне законно. Справедливо ли — у каждого свое понимание справедливости и не всегда оно совпадает с законом», — приводит слова Доровинского «Советский спорт».

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии Джоковича. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Ранее сообщалось, что Джоковичу могут запретить играть на «Ролан Гаррос».

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