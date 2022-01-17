Джоковичу могут запретить играть на «Ролан Гаррос»

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Министр спорта Франции Роксана Марасиняню сообщила, что в стране будет требоваться сертификат о вакцинации у тех спортсменов, которые приезжают на территорию страны для участия в соревнованиях.
Джоковичу могут запретить играть на «Ролан Гаррос»
  • ©Daniel Pockett/Getty Images

Об этом министр сообщила в своём Twitter. Согласно новому закону Франции, ковид-паспорта будут необходимы не только для спортсменов, но и для зрителей.

Таким образом, первая ракетка мира Новак Джокович может столкнуться с новыми проблемами, когда отправится на турнир «Ролан Гаррос» во Францию.

Серб пытался выступить на Australian Open, предоставив медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, однако ему аннулировали австралийскую визу и депортировали его из страны. В настоящий момент Джокович вернулся в Сербию.

Ранее сообщалось, что Джокович проигнорировал болельщиков и СМИ по возвращении в Белград.

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