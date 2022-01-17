Чесноков считает, что Карацеву будет сложно пробиться в третий круг Australian Open

Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над испанцем Хауме Мунаром в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Карацеву для победы над испанцем понадобилось пять сетов, которые продлились 4 часа 52 минуты (3:6, 7:6, 6:7, 6:4, 6:4).

«Не думаю, что Аслан сможет качественно сыграть на этом Australian Open. В сегодняшнем матче он отдал всё, чтобы выйти во второй круг. Аслан эмоционально выложился в Сиднее, выглядел там потрясающе. Но надо быть эмоционально и физически свежим. Я так понимаю, что Карацев на сегодняшний день полностью иссяк. Будет крайне непросто пробиться в третий круг», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Карацев в пяти сетах победил Мунара и вышел во второй круг Australian Open.