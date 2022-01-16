«Его отсутствие станет потерей для Australian Open»: Джокович покинул Австралию после решения суда и аннулирования визы

Федеральный окружной суд в Мельбурне отклонил апелляцию Новака Джоковича на аннулирование его австралийской визы. Теннисист был вынужден покинуть страну, въезд в которую ему теперь запрещён на три года. Первая ракетка мира пропустит Australian Open и может потерять лидерство в рейтинге ATP по итогам турнира. В Федерации тенниса Австралии подчеркнули, что с уважением относятся к решению суда, а в ATP настоятельно рекомендовали всем игрокам вакцинироваться. Сам Джокович заявил, что разочарован, но уважает решение суда.

В воскресенье, 16 января, в скандале вокруг визита Новака Джоковича в Австралию была поставлена точка. Поклонники серба до конца надеялись, что Федеральный окружной суд в Мельбурне удовлетворит его апелляцию и отменит решение министра иммиграции страны о повторном аннулировании визы, но этого не произошло.

Проживающие в городе соотечественники с утра дежурили у здания суда и песнями поддерживали теннисиста в ожидании хороших новостей. Сам Джокович следил за заседанием из офиса своих юристов, куда его доставили в пятницу сотрудники пограничной службы.

Если в начале недели суд занял сторону спортсмена и признал незаконным аннулирование его визы, то на этот раз поддержал местные власти. Коллегия из трёх человек постановила отклонить прошение, а также обязала первую ракетку мира оплатить все судебные издержки. Было решено, что Джоковича депортируют и запретят въезд на территорию Австралии на три года.

Также по теме «Отвечает общественным интересам»: министр иммиграции Австралии повторно аннулировал визу Джоковича Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу Новака Джоковича «по соображениям безопасности здоровья и...

Сам теннисист после окончания заседания, казалось, был не столько огорчён, сколько измотан. Ощущалось, что почти две недели борьбы за право сыграть на Australian Open отняли у него немало сил.

«Уважаю решение суда и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии. Неловко, что последние недели внимание было приковано ко мне, надеюсь, теперь мы можем сосредоточиться на игре и чемпионате, которые я люблю», — заявил спортсмен.

В свою очередь, министр иммиграции Алекс Хоук, который и аннулировал визу, приветствовал решение суда. По его словам, именно политика строгой охраны границ оберегла Австралию во время пандемии коронавируса и помогла достичь одного из самых низких уровней смертности от COVID-19 в мире.

«Австралийцы многим пожертвовали, чтобы этого добиться, и правительство Моррисона твёрдо намерено оберегать эти позиции, чего от него и ждёт народ Австралии. На данный момент в Австралии введено примерно 43 млн доз вакцины, и больше 91,6% населения от 16 лет и старше полностью привиты. В этой связи благодаря успехам программы вакцинации Австралия смогла начать постепенный и безопасный процесс открытия своих международных границ», — подчеркнул политик.

Судя по представленным в суде документам, Хоук настаивал на том, что приезд серба популяризует антиваксерские настроения в стране, поскольку к получению им медотвода от прививки возникло немало вопросов. Это якобы способно привести к увеличению заболеваемости и повышению нагрузки на систему здравоохранения.

Поддержал вердикт суда и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он отметил, что решение было принято из соображений охраны здоровья, безопасности и правопорядка. «Я полностью поддерживаю решение о защите границы и обеспечении безопасности жителей нашей страны», — подчеркнул Моррисон.

Однако, по мнению представителя Союза юристов Австралии Грега Барнса, Джокович прибыл вовсе не для распространения антиваксерских взглядов, а чтобы играть в теннис, поэтому запрещать ему въезд неправильно.

«Хотя мы понимаем важность общественного здравоохранения, в условиях демократии опасно отказывать во въезде человеку за то, что его взгляды расходятся с политикой правительства. Тем более если он приезжает в страну с целью, никак не связанной с этими взглядами», — подчеркнул Барнс.

Куда жёстче высказался сербский президент Александр Вучич, который заявил, что над Джоковичем издевались на протяжении 11 дней и в итоге вынесли тот же вердикт, что и в первый раз. Также он назвал ложью слова юриста министра иммиграции Стивена Ллойда о том, что в Сербии вакцинировано менее половины населения. По словам политика, официальный показатель составляет 58%.

Поддержали Новака и в ATP, где назвали одним из величайших чемпионов в истории. Вместе с тем в федерации настоятельно рекомендовали теннисистам вакцинироваться.

«Его отсутствие станет потерей для Australian Open. Мы знаем, какими беспокойными были для Новака последние дни и как сильно он хотел защитить свой титул в Мельбурне. Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ждём его возвращения на корт в ближайшее время», — гласит заявление федерации на официальном сайте.

Также по теме Отказ от изоляции и ошибки в документах: почему скандал с въездом Джоковича в Австралию не утихает За четыре дня до старта Australian Open не утихает скандал с аннулированием визы Новака Джоковича и её последующим восстановлением....

В свою очередь, в Федерации тенниса Австралии подчеркнули, что с уважением относятся к вердикту Федерального суда. А в Теннисном союзе Сербии выразили разочарование в связи с принятым решением: «Политика в этот раз победила спорт».

Так или иначе, организаторы Australian Open были готовы к тому, что серб не сможет сыграть на турнире. Согласно плану, если бы о его депортации стало известно до публикации расписания матчей первого соревновательного дня, место ветерана в сетке занял бы Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге ATP.

Однако поскольку суд огласил решение в последний момент, это право получил 150-я ракетка планеты Сальваторе Карузо, который занял первую строчку в списке лаки-лузеров. Снятие соперника может пойти на руку Даниилу Медведеву и Александру Звереву, получившим возможность в случае удачного выступления сместить Джоковича с вершины рейтинга.

Коллеги Новака в основном высказали слова поддержки в его адрес. Например, австралийский теннисист Ник Кирьос, неоднократно выступавший на стороне соперника в скандале с аннулированием его визы, опубликовал в Twitter эмоджи держащегося за лицо человечка (фейспалм).

Француженка Ализе Корне напомнила, что серб всегда заступался за игроков, но никто не поддержал его в сложившейся ситуации. А канадец Вашек Поспишил, вместе с Джоковичем основавший ассоциацию теннисистов PTPA, напомнил: власти Австралии изначально сами согласились предоставить спортсмену медотвод.

«В данной ситуации чётко прослеживался политический расчёт в преддверии выборов, это совершенно очевидно. Это не его вина. Он не пробивался в страну силой и не «устанавливал собственные правила», он был готов остаться дома», — написал Поспишил.