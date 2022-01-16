Карузо заменит Джоковича в основной сетке US Open

Итальянец Сальваторе Карузо в основной сетке Australian Open — 2022 заменит первую ракетку мира серба Новака Джоковича, которого должны депортировать из страны.

Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter. В первом круге турнира итальянец встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

16 января Федеральный суд Австралии вынес окончательное решение о депортации 34-летнего Джоковича, который ранее въехал в страну без прививки от коронавируса, а её наличие требуется в этом государстве по закону.

Открытый чемпионат Австралии начнётся 17 января.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович будет депортирован из Австралии.