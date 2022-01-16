Карузо заменит Джоковича в основной сетке US Open
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Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter. В первом круге турнира итальянец встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.
16 января Федеральный суд Австралии вынес окончательное решение о депортации 34-летнего Джоковича, который ранее въехал в страну без прививки от коронавируса, а её наличие требуется в этом государстве по закону.
Открытый чемпионат Австралии начнётся 17 января.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович будет депортирован из Австралии.