Новак Джокович будет депортирован из Австралии

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Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы. Об этом сообщил глава органа Джеймс Оллсоп во время объявления решения. В соответствии с решением суда теннисисту придётся покинуть страну.
Новак Джокович будет депортирован из Австралии
  • © AP Photo/Mark Baker

Как напоминает РИА Новости, виза Джоковича была аннулирована, так как власти не убедили причины медотвода спортсмена от прививки против коронавируса, при том что вакцинация обязательна для всех участников первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии, который стартует 17 января. Пограничная служба задержала серба в аэропорту и аннулировала его визу. Джокович попытался въехать в страну, не будучи вакцинированным, по медицинскому освобождению от вакцинации. Теннисист должен был быть депортирован в начале января, но суд 10 января отменил это решение.

14 января министр иммиграции Австралии объявил, что виза Джоковича повторно аннулирована. Серб должен быть депортирован из страны и не сможет принять участие в Australian Open 2022.

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