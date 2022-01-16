Джокович заявил, что не будет оспаривать свою депортацию из Австралии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выступил с заявлением после решения Федерального суда Австралии депортировать его из страны.

«Сейчас я возьму перерыв, чтобы отдохнуть от всего и восстановиться. Дальнейшие комментарии буду давать потом. Я чрезвычайно разочарован, что не сумею принять участие в Australian Open. Но уважаю решение суда и буду сотрудничать с властями относительно моего отъезда из Австралии. Мне неловко, что в последние недели внимание было на мне. Надеюсь, мы теперь можем сосредоточиться на теннисе. Хочу пожелать успешного выступления всем теннисистам, работникам турнира, волонтёрам и болельщикам по всему миру. Также хотел бы поблагодарить свою семью, друзей, команду, болельщиков и соотечественников за постоянную поддержку. Вы придавали мне очень много сил», — цитирует слова Джоковича The Age.

16 января 2022 года суд постановил депортировать первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта спортсмена в Австралию. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее сообщалось, что Карузо заменит Джоковича в основной сетке US Open.