Ловрен признался, что не может смириться с депортацией Джоковича
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«Я не могу прийти в себя и просто смириться с тем, что здорового спортсмена высылают из страны, где он сумел сделать больше добрых дел, чем эти «важные лица», которые приняли подобное решение. Думаю, что у них тоже были свои партсобрания, тогда как граждане два года смотрели в потолок», — написал Ловрен в своём Twitter.
16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.
Ранее теннисистка Корне обратилась к Джоковичу.