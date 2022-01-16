Ловрен признался, что не может смириться с депортацией Джоковича

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Защитник «Зенита» Деян Ловрен выразил своё негодование в связи с решением депортировать сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса.
Ловрен признался, что не может смириться с депортацией Джоковича
  • © Maksim Konstantinov / SOPA Image
  • Legion-Media

«Я не могу прийти в себя и просто смириться с тем, что здорового спортсмена высылают из страны, где он сумел сделать больше добрых дел, чем эти «важные лица», которые приняли подобное решение. Думаю, что у них тоже были свои партсобрания, тогда как граждане два года смотрели в потолок», — написал Ловрен в своём Twitter.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее теннисистка Корне обратилась к Джоковичу.

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