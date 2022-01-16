Корне — Джоковичу: будь сильным, Новак

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Французская теннисистка Ализе Корне отреагировала на информацию о том, что первая ракетка мира серб Новак Джокович будет депортирован из Австралии.
Корне — Джоковичу: будь сильным, Новак
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«Я слишком недостаточно осведомлена, чтобы судить о ситуации. Что я знаю точно, так это то, что Новак всегда первым заступается за игроков. Но никто из нас не заступился за него. Будь сильным, Новак! И, люди… Пожалуйста, не называйте меня антиваксером, спасибо!» — написала Корне в Twitter.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее сообщалось, что Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на три года после депортации.

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