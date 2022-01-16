AP News: Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на три года после депортации

Первая ракетка мира серб Новак Джокович может получить запрет на въезд в Австралию в следующие три года.

Об этом сообщает AP News. Согласно законодательству Австралии, депортация гражданина из страны обычно влечёт за собой запрет на въезд на территорию государства на три года.

Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта спортсмена в Австралию. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее Джокович заявил, что не будет оспаривать свою депортацию из Австралии.