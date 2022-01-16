Президент Сербии Вучич: власти Австралии унизили сами себя, лишив Джоковича визы

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Власти Австралии унизили сами себя, лишив визы первую ракетку мира Новака Джоковича. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Президент Сербии Вучич: власти Австралии унизили сами себя, лишив Джоковича визы
  • © AP Photo/Darko Vojinovic

«Те, кто думает, что отстояли какие-то принципы, показали, что не имеют принципов. Издевались над лучшим теннисистом 10—11 дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали с первого дня, что его вручат», — сказал Вучич журналистам.

По словам президента, «потом началось запугивание, охота на ведьм в отношении одного человека и целой страны».

«На Новаке они хотели показать, как действует мировой порядок и что могут сделать каждому… Своим шагом они унизили не Новака, а сами себя», — цитирует Вучича РИА Новости.

Он также заявил, что австралийский прокурор на процессе исказил данные по вакцинации в Сербии, говоря о том, что в стране якобы привито менее половины населения.

В реальности же, по данным сербских властей, иммунизацию прошли около 58%, рассказал глава государства.

Вместе с тем он пообещал, что власти Сербии в марте встретят теннисистов из Австралии на соревнования намного лучше и не станут создавать им затруднения.

16 января Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы. В соответствии с решением суда теннисисту придётся покинуть страну.

Сам Джокович заявил, что чрезвычайно разочарован, что не сможет принять участие в Australian Open.

Первую ракетку мира в основной сетке Australian Open — 2022 заменит итальянец Сальваторе Карузо.

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