Президент Сербии Вучич: власти Австралии унизили сами себя, лишив Джоковича визы

Власти Австралии унизили сами себя, лишив визы первую ракетку мира Новака Джоковича. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Те, кто думает, что отстояли какие-то принципы, показали, что не имеют принципов. Издевались над лучшим теннисистом 10—11 дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали с первого дня, что его вручат», — сказал Вучич журналистам.

По словам президента, «потом началось запугивание, охота на ведьм в отношении одного человека и целой страны».

«На Новаке они хотели показать, как действует мировой порядок и что могут сделать каждому… Своим шагом они унизили не Новака, а сами себя», — цитирует Вучича РИА Новости.

Он также заявил, что австралийский прокурор на процессе исказил данные по вакцинации в Сербии, говоря о том, что в стране якобы привито менее половины населения.

В реальности же, по данным сербских властей, иммунизацию прошли около 58%, рассказал глава государства.

Вместе с тем он пообещал, что власти Сербии в марте встретят теннисистов из Австралии на соревнования намного лучше и не станут создавать им затруднения.

16 января Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы. В соответствии с решением суда теннисисту придётся покинуть страну.

Сам Джокович заявил, что чрезвычайно разочарован, что не сможет принять участие в Australian Open.

Первую ракетку мира в основной сетке Australian Open — 2022 заменит итальянец Сальваторе Карузо.