Премьер-министр Австралии поддержал решение депортировать Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал решение Федерального суда страны депортировать первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

«Федеральный суд Австралии в полном составе единогласно принял решение отклонить апелляцию Новака Джоковича в попытке опротестовать решение министра иммиграции об аннулировании его визы. Данное решение было принято из соображений охраны здоровья, безопасности и правопорядка. Я полностью поддерживаю решение о защите границы и обеспечении безопасности жителей нашей страны. Как я уже сказал в пятницу, австралийцы принесли много жертв во время данной пандемии, и они справедливо ждут того, что эти жертвы будут не напрасны. Во время пандемии мы добились одного из самых низких показателей смертности, а также высоких показателей вакцинации. Я благодарен суду за его внимание к этим вопросам, а также всех участников данного процесса за их терпение. Пришло время продолжить Открытый чемпионат Австралии и начать наслаждаться теннисом», — цитирует слова Моррисона The Independent.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее Ловрен признался, что не может смириться с депортацией Джоковича.