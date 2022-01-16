Премьер-министр Австралии поддержал решение депортировать Джоковича

Короткая ссылка
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал решение Федерального суда страны депортировать первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Премьер-министр Австралии поддержал решение депортировать Джоковича
  • ©Diego Fedele/Getty Images

«Федеральный суд Австралии в полном составе единогласно принял решение отклонить апелляцию Новака Джоковича в попытке опротестовать решение министра иммиграции об аннулировании его визы. Данное решение было принято из соображений охраны здоровья, безопасности и правопорядка. Я полностью поддерживаю решение о защите границы и обеспечении безопасности жителей нашей страны. Как я уже сказал в пятницу, австралийцы принесли много жертв во время данной пандемии, и они справедливо ждут того, что эти жертвы будут не напрасны. Во время пандемии мы добились одного из самых низких показателей смертности, а также высоких показателей вакцинации. Я благодарен суду за его внимание к этим вопросам, а также всех участников данного процесса за их терпение. Пришло время продолжить Открытый чемпионат Австралии и начать наслаждаться теннисом», — цитирует слова Моррисона The Independent.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее Ловрен признался, что не может смириться с депортацией Джоковича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить