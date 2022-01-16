В ATP высказались о депортации Джоковича

Руководство Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) высказалось о депортации первой ракетки мира серба Новака Джоковича из Австралии.

«Сегодняшнее решение оставить в силе отмену австралийской визы Новака Джоковича ознаменовало собой конец серии весьма прискорбных событий. В итоге решения юридических властей по вопросам общественного здравоохранения должны соблюдаться. Нам понадобится больше времени, чтобы проанализировать факты, извлечь уроки из этой ситуации. Независимо от того, что случилось, Новак — это один из величайших чемпионов нашего вида спорта. Его отсутствие на Открытом чемпионате Австралии — потеря для игры. Мы знаем, насколько бурными были последние дни для Новака и как сильно он хотел защитить свой титул в Мельбурне. Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ожидаем его возвращения на корт в ближайшее время. ATP продолжает настоятельно рекомендовать вакцинацию всем теннисистам», — гласит заявление организации.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее премьер-министр Австралии поддержал решение депортировать Джоковича.