Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open
В первом круге россиянка обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1 в пользу российской теннисистки. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.
В следующем раунде Павлюченкова сыграет с австралийкой Самантой Стосур.
Теннисистка стала второй россиянкой, вышедшей во второй круг Australian Open — 2022. Вероника Кудерметова также стартовала с победы на турнире, обыграв американку Клэр Лю.
Ранее сообщалось, что Сафиуллин заменит Рууда на Australian Open.