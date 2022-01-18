Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова квалифицировалась во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

В первом круге россиянка обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1 в пользу российской теннисистки. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет с австралийкой Самантой Стосур.

Теннисистка стала второй россиянкой, вышедшей во второй круг Australian Open — 2022. Вероника Кудерметова также стартовала с победы на турнире, обыграв американку Клэр Лю.

Ранее сообщалось, что Сафиуллин заменит Рууда на Australian Open.