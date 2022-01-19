Навстречу Надалю и сенсации из Франции: Хачанов и Карацев почти без проблем пробились в третий круг Australian Open

Российские теннисисты обошлись без осечек в одиночном разряде в третий день Открытого чемпионата Австралии. Карен Хачанов одолел Бенжамена Бонзи и четвёртый раз подряд стартовал с двух побед на турнире. Аслан Карацев отдал первый сет Маккензи Макдональду, но добился достаточно лёгкой победы и теперь сыграет с французом Адрианом Маннарино, который сенсационно победил Хуберта Хуркача. Вероника Кудерметова находилась в шаге от поражения во втором сете, но выиграла четыре гейма подряд и преодолела барьер в лице Елены-Габриэлы Русе.

Прогресс Карацева и доминирование Хачанова

Ведущие российские теннисисты продолжают уверенной поступью двигаться по турнирной сетке Australian Open. Карен Хачанов и Аслан Карацев первыми проложили себе путь в третий раунд одиночного разряда. Но если первый от начала до конца контролировал ход встречи с Бенжаменом Бонзи, то второй вновь был вынужден преодолевать себя и отыгрываться.

Поначалу могло сложиться впечатление, что противостояние с Маккензи Макдональдом окажется не менее напряжённым, чем с Хауме Муньяром. Карацев пусть и в упорной борьбе, но уступил три первых гейма, после чего не нашел в себе сил заработать хотя бы один брейк-пойнт на подаче соперника. Во многом причиной тому стали 12 невынужденных ошибок — всего на две меньше, чем в дуэли с испанцем. Как итог, стартовый сет он проиграл со счётом 3:6 и заставил своих болельщиков вновь нервничать.

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Однако после возвращения на корт Карацев предстал совершенно в ином свете. Он провёл практически идеальную партию: активно выигранных мячей набралось почти в три раза больше, чем промахов (13:5), а первая подача стала неразрешимой проблемой для Макдональда. В итоге, Аслан не позволил визави ни разу помечтать о брейк-пойнте, в то время как сам заработал четыре. Реализовать удалось лишь два, но этого хватило с лихвой.

Макдональд, в отличие от россиянина, начал новый сет хуже некуда: к двум проигранным геймам в конце второй партии он присовокупил ещё три. И хотя сам Аслан стал гораздо чаще ошибаться, американцу это не помогало. Из оставшихся 14 геймов он сумел оставить за собой лишь пять и вынужден был признать поражение — 6:3, 2:6, 2:6, 3:6. Карацеву же теперь предстоит сразиться с Адрианом Маннарино. Тот стал автором одной из самых громких сенсаций дня, расправившись с 11-й ракеткой мира Хубертом Хуркачем. В 2017 году француз последний раз обыгрывал представителя топ-20 рейтинга ATP на турнире Большого шлема, после чего потерпел 12 поражений подряд.

Хачанов провёл на корте на полчаса меньше соотечественника, не испытав серьёзных проблем в матче с Бенжаменом Бонзи. Он не сразу втянулся в игру и чрезмерно часто срывал удары в дебюте, допустив аж 18 невынужденных ошибок в первой партии, но француз не смог воспользоваться предоставленными ему шансами. Он отдал сет со счётом 4:6 и так расстроился, что не сумел взять ни гейма в следующем. При этом особенно беспомощно смотрелся на приёме, завершив в свою пользу лишь 25% розыгрышей.

Несмотря на это, Бонзи сумел собраться и напоследок дал бой Хачанову, но довести дело до тай-брейка не получилось. При счёте 5:6 француз трижды подряд не смог завершить розыгрыши точными ударами и тем самым поставил крест на собственных перспективах впервые в карьере преодолеть барьер второго круга на «мейджорах». Карен же в четвёртый раз подряд пробился в третий раунд, повторив свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии. Однако превзойти его будет очень непросто. Послезавтра его ждёт противостояние c Рафаэлем Надалем, которому он проиграл все восемь очных поединков.

Мини-камбэк Кудерметовой и поражения в парах

Кудерметовой в оппонентки досталась 72-я ракетка мира Елена-Габриэла Русе, дебютировавшая на кортах Мельбурна в этом году. В 2021-м румынская теннисистка довольно успешно выступала на грунте и выиграла первый турнир WTA в карьере, но на харде подобных успехов не добивалась. Поэтому неудивительно, что на неудобном для себя покрытии она смотрелась не так убедительно.

В первом сете россиянка превзошла Русе во всех ключевых аспектах и заслуженно повела, однако во втором угодила в сложную ситуацию. При счёте 2:3 она допустила четыре невынужденные ошибки и отдала гейм на своей подаче, в результате чего перед ней замаячила перспектива провести на корте гораздо больше времени, чем было запланировано изначально.

Но в нужный момент Кудерметова мобилизовалась и забрала четыре следующих гейма, а с ними и партию — 6:2, 7:5. Таким образом, Вероника второй год подряд вышла в третий раунд Australian Open и повторила свой лучший результат на ТБШ. Теперь её ждёт тяжёлое испытание в лице Марии Саккари. Ранее пути спортсменок пересекались дважды — в 2019-м удача улыбнулась россиянке, но два года спустя уроженка Греции реваншировалась.

Если в одиночном разряде отечественные теннисисты не потерпели ни одного поражения, то в парном лишились сразу нескольких представителей. У женщин ракетки синхронно зачехлили Дарья Касаткина с Людмилой Самсоновой и Камилла Рахимова с Нателой Дзаламидзе. Первые ничего не смогли противопоставить американкам Даниэле Роуз Коллинз и Дезире Кравчим, а вторые — японкам Сюко Аояме и Эне Сибахаре. Преодолеть барьер первого раунда смогла лишь Анастасия Потапова, выступающая в дуэте с шведкой Ребеккой Петерсон. Им понадобилось провести три сета, чтобы справиться с румынкой Ириной Бегу и сербкой Ниной Стоянович — 2:6, 6:3, 7:5.

Доминирование Барти и испытание для Шаповалова

Что касается фаворитов, то помимо Хуркача барьер второго круга не смогли преодолеть ещё двое сеяных теннисистов. Причём обе сенсации случились в женском разряде. Занимающая 22-ю строчку в рейтинге WTA Белинда Бенчич в двух партиях проиграла Аманде Анисимовой, а располагающаяся на 32-й позиции Сара Соррибес Тормо — Марте Костюк. Непросто пришлось и Элине Свитолиной. И если бы не проблемы Армони Тан с икроножной мышцей, борьба могла быть ещё более ожесточённой. Француженка вырвала второй сет, но в решающем снялась при счёте 1:5.

Серьёзно поволноваться пришлось поклонникам Дениса Шаповалова. Двумя сутками ранее тот на протяжении трёх с половиной часов сражался с Ласло Джере, а на этот раз провёл на корте на час больше — для победы над южнокорейцем Квон Сун Ву ему потребовались все пять партий. По окончании противостояния спортсмен не скрывал свою усталость и шутил, что этой ночью будет спать в ванне со льдом.

Непросто пришлось и седьмой ракетке мира Маттео Берреттини. Правда, в его случае сложности начались ещё до самой встречи. Итальянец забыл аккредитацию и не смог сходу попасть в раздевалку, после чего чуть было не упал в подтрибунном помещении. Возможно, именно это стало причиной того, что для победы над получившим wild-card Стефаном Козловым ему пришлось провести четыре партии.

Зато более чем уверенно барьер второго круга преодолели Александр Зверев и Эшли Барти. Действующий победитель Итогового турнира ATP не заметил сопротивления со стороны Джона Миллмана, в третьем сете выписав ему «баранку», а первая ракетка планеты всего за 54 минуты разобралась с обидчицей Варвары Грачёвой — Лючией Бронцетти. Хозяйка кортов в очередной раз была безупречна на подаче, не позволив оппонентке сделать брейк в пятой встрече подряд.