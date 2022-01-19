Кудерметова вышла в третий круг Australian Open, обыграв румынку Русе

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова квалифицировалась в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
Кудерметова вышла в третий круг Australian Open, обыграв румынку Русе
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Россиянка во втором круге обыграла  представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе. Поединок завершился со счётом 6:2, 7:5 в пользу российской теннисистки. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Ранее Кирьос заявил, что Медведев — лучший в мире, добавив, что играет в теннис ради таких матчей.

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