Кудерметова вышла в третий круг Australian Open, обыграв румынку Русе
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Россиянка во втором круге обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе. Поединок завершился со счётом 6:2, 7:5 в пользу российской теннисистки. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.
В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Ранее Кирьос заявил, что Медведев — лучший в мире, добавив, что играет в теннис ради таких матчей.