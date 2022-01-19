Кирьос: Медведев — лучший в мире, я играю в теннис ради таких матчей

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Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
Кирьос: Медведев — лучший в мире, я играю в теннис ради таких матчей
  • AP

«Сейчас Даниил, возможно, лучший игрок в мире. Я взволнован и с нетерпением жду этого момента. Я играю в теннис ради таких матчей»,  — сказал Кирьос пресс-службе турнира.

Напомним, что матч второго круга между Медведевым и Кирьосом пройдёт 20 января. Начало — в 11:00 мск.

В первом раунде россиянин обыграл швейцарца Генри Лааксонена со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты.

Ранее Надаль вышел в третий круг Australian Open, обыграв Ханфмана.

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