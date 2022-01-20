Тарпищев: выиграв первый сет, Медведев не мог упустить игру

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года над австралийцем Ником Кирьосом.

«Когда первый сет Даня выиграл, сомнений не было. В затяжной игре Медведев сильнее. Выиграв первый сет, Медведев не мог игру упустить. Проиграл третий сет из-за одного очка», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Во втором круге Australian Open Медведев обыграл Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, 6:2. В следующем раунде россиянин встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Медведев прокомментировал победу над Кирьосом во втором круге Australian Open.