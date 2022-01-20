Тарпищев: выиграв первый сет, Медведев не мог упустить игру

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года над австралийцем Ником Кирьосом.
Тарпищев: выиграв первый сет, Медведев не мог упустить игру
  • AP

«Когда первый сет Даня выиграл, сомнений не было. В затяжной игре Медведев сильнее. Выиграв первый сет, Медведев не мог игру упустить. Проиграл третий сет из-за одного очка», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Во втором круге Australian Open Медведев обыграл Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, 6:2. В следующем раунде россиянин встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Медведев прокомментировал победу над Кирьосом во втором круге Australian Open.

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