Медведев прокомментировал победу над Кирьосом во втором круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на свою победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года над австралийцем Ником Кирьосом.

«Это был классный матч по подачам — как с моей стороны, так и в исполнении Ника. Я понимал, что нужно лучше принимать. И во втором, и в четвёртом сетах я это делал лучше, чем в первом и третьем», — сказал Медведев после матча.

Он добавил, что не всегда фавориты побеждают. По мнению Медведева, Кирьос был очень опасен.

В следующем круге российский теннисист сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Медведев вышел в третий круг Australian Open, обыграв Кирьоса.