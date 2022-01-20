Медведев прокомментировал победу над Кирьосом во втором круге Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на свою победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года над австралийцем Ником Кирьосом.
Медведев прокомментировал победу над Кирьосом во втором круге Australian Open
  • AP

«Это был классный матч по подачам — как с моей стороны, так и в исполнении Ника. Я понимал, что нужно лучше принимать. И во втором, и в четвёртом сетах я это делал лучше, чем в первом и третьем», — сказал Медведев после матча.

Он добавил, что не всегда фавориты побеждают. По мнению Медведева, Кирьос был очень опасен.

В следующем круге российский теннисист сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Медведев вышел в третий круг Australian Open, обыграв Кирьоса.

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