Медведев оценил игру Кирьоса на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев оценил игру австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

«Ник играл отлично. Он так долго не играл, и в такой ситуации никогда не знаешь, чего ожидать. Я рад, что мне удалось победить», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Во втором круге Australian Open Медведев обыграл Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, 6:2. В следующем раунде россиянин встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Кирьос рассказал, что съест на ужин после поражения от Медведева во втором круге Australian Open.