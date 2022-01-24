Звонарёва и Кужмова не смогли выйти в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Россиянка Вера Звонарёва и Виктория Кужмова из Словакии не смогли пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года в парном разряде.

Российско-словацкий дуэт в матче третьего круга потерпел поражение в трёх сетах от японской пары Суко Аояма — Эна Шибахара со счётом 6:1, 5:7, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 10 минут. Аояма и Шибахара в матче 1/4 финала плей-офф Australian Open встретятся с Петрой Мартич (Хорватия) и Шелби Роджерс (США). Ранее сообщалось, что испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над французом Адрианом Маннарино в матче четвёртого круга на Australian Open.