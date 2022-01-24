Звонарёва и Кужмова не смогли выйти в четвертьфинал Australian Open в парном разряде
Российско-словацкий дуэт в матче третьего круга потерпел поражение в трёх сетах от японской пары Суко Аояма — Эна Шибахара со счётом 6:1, 5:7, 3:6.
Игра продолжалась 2 часа 10 минут.
Аояма и Шибахара в матче 1/4 финала плей-офф Australian Open встретятся с Петрой Мартич (Хорватия) и Шелби Роджерс (США).
Ранее сообщалось, что испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над французом Адрианом Маннарино в матче четвёртого круга на Australian Open.