Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над французом Адрианом Маннарино в матче четвёртого круга на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась со счётом 7:6 (16:14), 6:2, 6:2 в пользу 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема.

В следующем раунде Надаль сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который одолел Александра Зверева из Германии.

Напомним, что Надаль только один раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии — в 2009 году.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила чешке Барборе Крейчиковой в четвёртом круге Australian Open.