Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open
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Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась со счётом 7:6 (16:14), 6:2, 6:2 в пользу 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема.
В следующем раунде Надаль сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который одолел Александра Зверева из Германии.
Напомним, что Надаль только один раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии — в 2009 году.
Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила чешке Барборе Крейчиковой в четвёртом круге Australian Open.