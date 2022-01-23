Азаренко уступила Крейчиковой в четвёртом круге Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой в матче четвёртого круга на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Барбора Крейчикова

AP

© Simon Baker

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 2:6, 2:6. 32-летняя Азаренко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии. Крейчикова же занимает четвёртое место в рейтинге WTA. В четвертьфинале Крейчикова сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая одолела испанку Паулу Бадосу. Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв в четырёх сетах уступил Марину Чиличу в третьем круге Australian Open.