Азаренко уступила Крейчиковой в четвёртом круге Australian Open

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой в матче четвёртого круга на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Азаренко уступила Крейчиковой в четвёртом круге Australian Open
  • Барбора Крейчикова
  • AP
  • © Simon Baker

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 2:6, 2:6.

32-летняя Азаренко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии. Крейчикова же занимает четвёртое место в рейтинге WTA.

В четвертьфинале Крейчикова сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая одолела испанку Паулу Бадосу.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв в четырёх сетах уступил Марину Чиличу в третьем круге Australian Open.

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