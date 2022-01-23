Азаренко уступила Крейчиковой в четвёртом круге Australian Open
- Барбора Крейчикова
- AP
- © Simon Baker
Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 2:6, 2:6.
32-летняя Азаренко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии. Крейчикова же занимает четвёртое место в рейтинге WTA.
В четвертьфинале Крейчикова сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая одолела испанку Паулу Бадосу.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв в четырёх сетах уступил Марину Чиличу в третьем круге Australian Open.