Рублёв в четырёх сетах уступил Чиличу в третьем круге Australian Open

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл хорвату Марину Чиличу в матче третьего круга на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6.

33-летний хорват практически во всём оказался лучше Андрея в минувшей игре, продемонстрировав 85% выигранных очков на первой подаче против 74% у соперника, а также Марин взял 54 активных розыгрыша против 38.

Таким образом, 24-летний россиянин покидает соревнования. А чемпион US Open 2014 года сыграет в 1/8 финала с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который одолел британца Даниэля Эванса.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение в третьем раунде Australian Open.