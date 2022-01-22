Рублёв в четырёх сетах уступил Чиличу в третьем круге Australian Open

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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл хорвату Марину Чиличу в матче третьего круга на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Рублёв в четырёх сетах уступил Чиличу в третьем круге Australian Open
  • ©Darrian Traynor/Getty Images

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6.

33-летний хорват практически во всём оказался лучше Андрея в минувшей игре, продемонстрировав 85% выигранных очков на первой подаче против 74% у соперника, а также Марин взял 54 активных розыгрыша против 38.

Таким образом, 24-летний россиянин покидает соревнования. А чемпион US Open 2014 года сыграет в 1/8 финала с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который одолел британца Даниэля Эванса.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение в третьем раунде Australian Open.

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