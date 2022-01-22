Тарпищев — о поражении Рублёва на АО-2022: Андрей играл неплохо

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении Андрея Рублева в матче Australian Open 2022 года с хорватом Марином Чиличем.
Тарпищев — о поражении Рублёва на АО-2022: Андрей играл неплохо
  • © AP Photo/Andy Brownbill

«Нельзя сказать, что Рублёв играл плохо. Андрей играл так, как он умеет. А Чилич использовал свой опыт и сыграл правильно тактически. Он в хорошей форме и выжал максимум из своего тенниса», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

По мнению Тарпищева, Чилич — непростой соперник с большим опытом. Если бы Рублёв выиграл одну из двух первых партий, то хорват, скорее всего, не смог бы продержаться все пять сетов.

Встреча Рублёв — Чилич продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6 в пользу теннисиста с Балкан.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение в третьем раунде Australian Open.

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