Девятый проигрыш Надалю и четырёхчасовой триллер с Маннарино: как Карацев и Хачанов вылетели с Australian Open

Российские теннисисты не смогли одержать ни одной победы в одиночном разряде в пятый день Открытого чемпионата Австралии. Карен Хачанов выиграл третий сет в матче с Рафаэлем Надалем, но не сумел развить успех и потерпел девятое подряд поражение от испанца. Аслан Карацев провёл на корте 4 часа 39 минут и отыграл 19 брейк-пойнтов, но не смог сломить сопротивление Адриана Маннарино. А Вероника Кудерметова уступила Марии Саккари, второй год подряд завершив выступление на третьем круге.

Поражение Хачанова от Надаля

В рамках пятого дня Открытого чемпионата Австралии по теннису одним из самых ожидаемых был матч между Кареном Хачановым и Рафаэлем Надалем. С одной стороны, испанец считался явным фаворитом, что неудивительно: в предыдущих восьми встречах он не потерпел ни одного поражения и отдал всего один сет (на US Open-2018). С другой — последний раз они делили корт в 2019 году, а бо́льшую часть прошлого сезона 20-кратный победитель турниров Большого шлема пропустил из-за травмы колена. Оставалось надеяться, что россиянин с пользой потратил это время и сумел добиться прогресса.

Поначалу складывалось ощущение, что Хачанову не избежать очередного разгрома. В первом сете он с ходу отдал собственную подачу, а на чужой был абсолютно беспомощен. Карен выиграл всего один из 21 розыгрыша на приёме и оказался в роли догоняющего. Во второй партии всё повторилось с той лишь разницей, что Надаль сделал не один, а сразу два брейка. Не помогли ни высокий процент первой подачи (больше 70%), ни десять эйсов.

Но в третьей Рафаэль неожиданно сбавил. 35-летний теннисист перестал стабильно попадать первым мячом и исполнять немыслимые удары под заднюю линию. А скорость передвижения снизилась. И Хачанов воспользовался этим. Он с первой же попытки взял гейм на приёме, а затем не позволил восстановить паритет, отыграв три брейк-пойнта. На радостях он чуть было не повторил успех, но и этого было достаточно. Россиянин во второй раз в карьере выиграл партию в матче с Надалем.

Но в четвёртом сете Надаль расставил все точки над i и продемонстрировал, что Хачанов пока не готов конкурировать с бывшей первой ракеткой мира. Он не уступил россиянину ни одного из 13 очков на первой подаче, не дал исполнить ни одного эйса, а сам без особых проблем сделал три брейка — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.

Очередной триллер Карацева

Гораздо более напряжённым получилось сражение с участием другого российского теннисиста, которое продолжалось почти до трёх часов ночи по местному времени. На этот раз Аслан Карацев гораздо более ответственно подошёл к старту матча с Адрианом Маннарино, однако это его не спасло. Он проиграл сет на тай-брейке и третий раз подряд на турнире оказался в роли догоняющего.

Восстановить статус-кво было непросто. В первой партии Маннарино действовал практически безупречно (всего одна невынужденная ошибка) и не сильно сбавил во второй. Несмотря на это, Карацев не только сделал брейк, но и имел два сетбола, правда ни один из них не сумел реализовать. Всё вновь завершилось на тай-брейке, но на этот раз удачливее был россиянин.

К тому моменту, когда Карацев и Маннарино вышли на третий сет, в Мельбурне уже было за полночь. Однако соперники и не думали торопиться. На протяжении 80 минут они определяли победителя в этом отрезке. В ключевой момент Аслан в третий раз за партию проиграл подачу и впервые не сделал обратный брейк. В 12-м гейме при счёте 30:40 он ошибся после удара с бэкхенда, а затем не смог взять ещё два очка.

После этого пребывание на корте обернулось мучением для Карацева. Его явно беспокоило правое бедро, из-за чего он был вынужден взять медицинский перерыв. Правда, произошло это уже после очередного брейка Маннарино. Несмотря на боль и усталость, Аслан отчаянно пытался восстановить паритет и трижды имел «больше» на приёме, но воспользоваться шансами не мог. К слову, за всю встречу он сам отыграл 19 из 24 брейков.

В итоге, более свежий Маннарино всё же завершил матч в свою пользу и не позволил Карацеву повторить прошлогодний успех — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4. В 2021 году он сенсационно добрался до полуфинала, где его остановил будущий триумфатор Australian Open Новак Джокович.

Смешанные эмоции Кудерметовой

В одиночном разряде потерпела поражение и Вероника Кудерметова. К противостоянию с пятой ракеткой мира Марией Саккари она подходила в статусе андердога и не смогла сотворить сенсацию. Колоссальное количество невынужденных ошибок (32) и практически полная несостоятельность на приёме привели к тому, что россиянка второй год подряд капитулировала в третьем круге. Если в первом сете она на равных сражалась с гречанкой, то во втором посыпалась и выиграла лишь два из 14 розыгрышей на подаче соперницы. Россиянка довольствовалась всего одним геймом и разгромно уступила — 4:6, 1:6.

Немного поднять себе настроение Кудерметова смогла несколько часов спустя, когда они в паре с Элизе Мертенс сломили сопротивление титулованных Кристины Младенович и Каролин Гарсии. В 2016 году француженки одержали победу на «Ролан Гаррос», но в скором времени перестали выступать вместе на регулярной основе. Первой из них это пошло на пользу: она объединилась с Тимеей Бабош и выиграла ещё четыре турнира Большого шлема, причём два из них в Австралии. Без помощи венгерки добиться успеха не получилось. Российско-бельгийский дуэт взял верх в трёх сетах (4:6, 6:3, 2:6) и вышел на китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

В другой части сетки борьбу за трофей продолжают Анастасия Потапова и Ребекка Петерсон. Они не расстроились после проигрыша первой партии и разобрались с хозяйками корта Кимберли Биррелл и Шарлотт Кемпенаерс-Поч. Встреча продлилась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Теперь им предстоит сразиться с полячкой Магдой Линетт и американкой Бернардой Перой.

Вылет Осаки и сила воли Берреттини

Пятый день чемпионата запомнился сразу несколькими сенсациями. Автором одной из таких стал Миомир Кецманович, чей успех в Мельбурне во многом стал возможен из-за инцидента с Новаком Джоковичем. Выдворение соотечественника из страны не только обеспечило сербу встречу с гораздо менее сильным теннисистом в первом круге, но и замотивировало его. Тот пообещал отомстить за товарища и уже сокрушил трёх противников. Он поочерёдно расправился с Сальваторе Карузо и Томми Полом, а потом и прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с Лоренцо Сонего. 25-й сеяный сумел вырвать лишь второй сет на тай-брейке, но отдал три оставшихся, позволив Кецмановичу впервые в карьере пробиться в четвёртый раунд «мейджора».

Завершила выступление действующая победительница Australian Open. Наоми Осака выиграла первый сет, имела два матчбола в третьем, но всё равно уступила Аманде Анисимовой. Всё решилось на тай-брейке, где американка буквально смяла визави — 4:6, 6:3, 7:6 (10:5). Японка не смогла пройти дальше третьего круга на третьем ТБШ подряд и вскоре выпадет из топ-80 рейтинга WTA. В последний раз она находилась так низко в августе 2016-го.

Зачехлила ракетку и Элина Свитолина, в очередной раз не сумевшая ничего противопоставить Виктории Азаренко. 17-я ракетка мира взяла всего два гейма и потерпела пятое поражение подряд от соперницы из Белоруссии. Неудачно всё сложилось и ещё для двух спортсменок с постсоветского пространства. Марта Костюк была бита Паулой Бадосой, а Елена Остапенко — Барборой Крейчиковой. Чешка не только прошла в следующий раунд, но и попала в заголовки, первой в истории получив предупреждение за нарушение правил о туалетных перерывах на Открытом чемпионате Австралии. Она провела в подтрибунке восемь минут вместо положенных трёх, а задержаться её якобы заставила необходимость починить сломавшуюся цепочку.

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Овации местных фанатов вновь заслужил Ник Кирьос. Накануне он дал бой Даниилу Медведеву, а сутки спустя в паре с Танаси Коккинакисом выбил главных фаворитов в мужском парном первенстве. Им понадобилось всего два сета, чтобы отправить домой лидеров рейтинга ATP и первых сеяных Australian Open — сербов Мате Павича и Николу Мектича.

Непросто пришлось и другим фаворитам соревнований. Дуэль Маттео Берреттини и Карлоса Алькараса затянулась на пять сетов и продлилась более четырёх часов. Хотя всё могло завершиться гораздо раньше и весьма плачевно. В одном из розыгрышей итальянец поскользнулся и подвернул ногу, чуть было не получив тяжёлую травму. Падение было настолько страшным, что проверить его состояние отправился даже оппонент. Однако седьмая ракетка мира избежал повреждения, а на тай-брейке вырвал путёвку в четвёртый раунд — 6:2, 7:6 (7:3), 4:6, 2:6, 7:6 (10:5).

К затяжным матчам приучил поклонников и Денис Шаповалов. До настоящего момента он уже провёл на кортах Мельбурна суммарно 8 часов 5 минут и не сумел быстро решить все вопросы с Райаном Опелкой. Канадец выиграл два первых сета, отдал третий, но потом всё же дожал американца. По окончании встречи он признался, что уже успел «здорово познакомиться с ледяными ваннами», но призвал не беспокоиться за его самочувствие.