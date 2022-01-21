Маннарино не пустил Карацева в четвёртый круг АО-2022

Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от Адриана Маннарино из Франции в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года.

Игра, которая прошла на «Маргарет Корт Арене» в «Мельбурн-Парке», завершилась в четырёх сетах со счётом 7:6, 6:7, 7:5, 6:4 в пользу французского теннисиста.

Игра продолжалась 4 часа 38 минут.

Перед стартом турнира Карацев получил от организаторов 18-й номер посева. Француз не вошёл в число сеяных теннисистов.

Следующим соперником Маннарино станет испанец Рафаэль Надаль (6-й сеяный).

Ранее сообщалось, что Надаль одержал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче третьего круга АО-2022.