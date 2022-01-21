Маннарино не пустил Карацева в четвёртый круг АО-2022
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- Legion-Media
Игра, которая прошла на «Маргарет Корт Арене» в «Мельбурн-Парке», завершилась в четырёх сетах со счётом 7:6, 6:7, 7:5, 6:4 в пользу французского теннисиста.
Игра продолжалась 4 часа 38 минут.
Перед стартом турнира Карацев получил от организаторов 18-й номер посева. Француз не вошёл в число сеяных теннисистов.
Следующим соперником Маннарино станет испанец Рафаэль Надаль (6-й сеяный).
Ранее сообщалось, что Надаль одержал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче третьего круга АО-2022.