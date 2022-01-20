Губерниев: Медведев претендует на победу в АО-2022

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе россиянина Даниила Медведева в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису над хозяином кортов Ником Кирьосом.

«Медведев сейчас на ходу. У нас вообще мужской теннис на ходу, а Даниил — один из претендентов на победу в Австралии. Мы надеемся, что он пройдёт как можно дальше», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

При этом комментатор подчеркнул, что на турнирах Большого шлема каждый может каждого обыграть, поэтому возможны разные сюрпризы.

25-летний российский теннисист во втором круге Australian Open — 2022 одолел Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, 6:2. В следующем раунде россиянин встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Медведев оценил игру Кирьоса на Australian Open.