Хачанов выиграл сет у Надаля на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов сумел отыграть отставание в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии против экс-первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля.

Россиянин одержал победу в сете со счётом 6:3, сократив отставание по партиям (3:6, 2:6, 6:3). При этом, Хачанов под ноль выиграл решающий гейм. Победителем встречи станет тот, кто выиграет три сета.

Надаль впервые с августа 2021 года проиграл сет на официальном турнире. В последний раз это случилось на турнире в Вашингтоне в противостоянии с южноафриканцем Ллойдом Харрисом.

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