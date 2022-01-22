Определился соперник Медведева в 1/8 финала Australian Open

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В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Максимом Кресси.
Определился соперник Медведева в 1/8 финала Australian Open
  • © AP Photo / Andy Brownbill

Медведев и Кресси сыграют в 1/8 финала Australian Open. В третьем круге турнира россиянин обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.

Американский теннисист победил австралийца Кристофера О'Коннелла. Матч завершился со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 в пользу Кресси.

Ранее Тарпищев оценил выход Медведева в 1/8 финала Australian Open.

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