Тарпищев оценил выход Медведева в 1/8 финала Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Сегодня Медведев был реально сильнее везде по чуть-чуть, кроме, возможно, розыгрыша второй подачи. Даниил в нормальной форме, набирает. Пока всё хорошо», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

В третьем круге Медведев обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа и вышел в 1/8 финала турнира. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста.

Ранее Соболенко одержала третью волевую победу подряд и вышла в 1/8 финала Australian Open.