Один в поле: Медведев единственным из россиян вышел в четвёртый круг Australian Open

Даниил Медведев одержал уверенную победу над Ботиком ван де Зандсхулпом и остался единственным представителем России в одиночных разрядах на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Вторая ракетка мира не отдал голландцу ни сета и вышел в четвёртый круг турнира. В свою очередь, Андрей Рублёв проиграл 33-летнему Марину Чиличу, а Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не смогли справиться соответственно с Сораной Кырстей и Игой Свёнтек.

Уверенность Медведева

Даниил Медведев первым из россиян появился на корте в шестой день Открытого чемпионата Австралии по теннису. Второй ракетке мира предстояла встреча с Ботиком ван де Зандсхулпом, с которым они играли в четвертьфинале победного для москвича US Open 2021. Тогда голландец оказал достойное сопротивление, выиграв один из сетов, поэтому можно было ожидать, что он и на этот раз сумеет навязать борьбу фавориту.

Если смотреть исключительно на счёт, в Мельбурне Медведев победил ещё более уверенно, чем в Нью-Йорке, — 6:4, 6:4, 6:2. Ему хватило трёх сетов, чтобы завоевать путёвку в четвёртый круг, причём ни один из них не продлился более 40 минут. Россиянин уверенно действовал на подаче и не позволил ван де Зандсхулпу реализовать ни одного из трёх брейк-пойнтов, в то время как сам четырежды брал гейм на приёме. Даниил был предельно сконцентрирован, мало ошибался и регулярно наказывал Ботика за опрометчивые выходы к сетке, а в третьей партии не стал ослаблять хватку. В США именно это заставило его провести на корте лишние 40 минут.

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Как сказал Медведев, отсутствие спадов по ходу матча обусловлено тем, что в последнее время он стал гораздо больше внимания уделять физической подготовке. Даниил признался, что два-три года назад мог почувствовать усталость после первого же напряжённого сета, но это осталось в прошлом. Что касается встречи с ван де Зандсхулпом, россиянин не смог назвать её простой.

«Прозвучит странно, но по мне Ботик играл даже лучше, чем на US Open. Единственное — немного хуже подавал, и за счёт этого я мог цепляться на приёме, давить на него. В какие-то моменты у него проскакивали ошибки. Я же очень хорошо подавал даже в моменты, когда у него были брейк-пойнты. Удалось их все отыграть. Но было много моментов, в которых всё могло повернуться в обе стороны», — признался Медведев в интервью Eurosport.

За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с Максимом Кресси. В начале января 24-летний американец французского происхождения дошёл до финала турнира ATP 250 в Мельбурне, где уступил Рафаэлю Надалю. А на Australian Open он уже успел преподнести сенсацию, взяв верх над звёздным соотечественником Джоном Иснером.

«Ни разу не играл с ним. Кресси очень хорошо начал год. Сыграл в финале. У него был один или два сетбола в матче с Рафой. Находится в хорошей форме, сильно подаёт, много идёт к сетке. Попробую подготовиться тактически и физически», — прокомментировал Медведев будущий матч.

Поражение Рублёва

Ожидалось, что почин Медведева поддержит его соотечественник. Андрей Рублёв по двум причинам подходил ко встрече с Марином Чиличем в статусе фаворита. Во-первых, он занимал шестое место в рейтинге ATP и находился в отличной форме, а во-вторых, не уступал хорвату с 2015-го. В прошлом году он дважды выигрывал у него на «Мастерсах».

Однако на этот раз всё сложилось иначе. В первых двух партиях Чилич действовал практически идеально: остро подавал, почти не мазал и был очень хорош на ногах. Рублёв тоже смотрелся неплохо, но в решающие моменты не мог ничего поделать с набравшим ход хорватом. В первом сете всё решилось в 12-м гейме, а во втором — на тай-брейке.

В какой-то момент показалось: всё идёт к тому, что следующая партия станет последней в этом матче. Чилич в третий раз сделал брейк и повёл со счётом 3:1, после чего чуть было вновь не преуспел на приёме. Но внезапно силы словно оставили 33-летнего теннисиста. Марин замедлился и без боя отдал ещё четыре гейма подряд.

Казалось, в четвёртой партии Рублёв продолжит доминировать над подуставшим противником, но Чилич стал действовать крайне рационально. На своей подаче он работал на максимальных оборотах (75% выигранных очков), а на чужой практически не сопротивлялся, выжидая подходящий момент для рывка. И такой момент представился. Андрей занервничал и при счёте 1:2 допустил три невынужденные ошибки, предоставив Марину отличную возможность сделать брейк. Тот с радостью воспользовался ею, а сам не дал оппоненту шансов отыграться — 7:5, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.

Рублёв во второй раз подряд не смог преодолеть барьер третьего раунда на турнире Большого шлема.

Фиаско Павлюченковой и Касаткиной

По окончании шестого дня Australian Open в женском одиночном разряде турнира не осталось ни одной россиянки. Анастасия Павлюченкова считалась номинальным фаворитом в матче с Сораной Кырстей, но не смогла справиться с румынкой. Отечественной спортсменке удалось продемонстрировать высокий уровень тенниса лишь во второй партии, в двух оставшихся же она слишком много промахивалась. Результат — отрицательное соотношение активно выигранных мячей и невынужденных ошибок (22:31).

В третьем сете Павлюченкова смотрелась практически безнадёжно. На своей подаче она была сильнее лишь в половине розыгрышей и позволила Кырсте дважды сделать брейк. На приёме же Анастасия оставила за собой лишь пять очков из 21. В подобных условиях рассчитывать на успех не приходилось — 3:6, 6:2, 2:6.

Преодолеть барьер третьего круга Australian Open не смогла и Дарья Касаткина. С одной стороны, её поражение можно назвать объяснимым, ведь ей противостояла девятая ракетка мира — Ига Свёнтек. С другой, до этого теннисистки встречались лишь раз, и в июне 2021-го сильнее была россиянка. На турнире в Истбурне она отдала стартовую партию, но в двух последующих проиграла лишь один гейм.

На этот раз совершить камбэк не удалось. За матч соперницы имели практически равное количество брейк-пойнтов, но если Свёнтек реализовала четыре из восьми, то Касаткина лишь один из девяти. В обоих сетах она дважды уступала на собственной подаче.

В шестой день соревнований в Мельбурне лишь Вера Звонарёва сумела порадовать российских болельщиков. В паре со словачкой Викторией Кужмовой они без проблем разобрались с японкой Нао Хибино и полячкой Алицией Росольской. Для выхода в третий круг им хватило двух партий.

Успех Соболенко и подарок для Корне

Очередной соревновательный день турнира также запомнился рядом знаменательных событий. В 1/8 финала впервые пробились не только юные Янник Синнер и Алекс де Минаур, но и Кайя Канепи. За свою продолжительную карьеру 36-летняя эстонка лишь трижды проходила дальше второго круга Australian Open, а на этот раз добралась до четвёртого. Австралийка Мэддисон Инглис неплохо смотрелась лишь на старте, но быстро сникла, а решающем сете получила «баранку» — 6:2, 2:6, 0:6.

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В следующем раунде Канепи придётся сразиться со второй ракеткой мира. В Мельбурне Арина Соболенко выступает крайне неровно и сама создаёт себе проблемы. На этом турнире ей пока ни разу не удалось выиграть первую партию и совершить менее десяти двойных ошибок. Не стала исключением и встреча с Маркетой Вондроушовой. Чешка повела в счёте, но на большее оказалась неспособна. Белорусская теннисистка быстро пришла в себя и повторила лучший результат на австралийском «мейджоре».

Красивая история развернулась на корте во время матча с участием Ализе Корне. Та преподнесла себе подарок на 32-летие и впервые с 2009-го пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Противостояние с Тамарой Зиданшек получилось непростым. Француженка проиграла первый сет и уступала 1:4 во втором, но всё же взяла верх. На радостях она обратилась к болельщикам с просьбой поздравить её с днём рождения, а затем дирижировала, пока те пели Happy Birthday.

Что касается фаворитов, то те преимущественно выступили успешно. Стефанос Циципас разобрался с Бенуа Пэром, а Симона Халеп не оставила шансов Данке Ковинич. Оступился лишь Роберто Баутиста-Агут. В дуэли с Тейлором Фритцем всё сразу пошло не по плану — первая партия завершилась со счётом 6:0 в пользу американца. Испанец сумел прийти в себя и выиграл два следующих игровых отрезка, но сделать последний шаг не сумел. Напряжённый пятисетовик остался за 22-й ракеткой мира.