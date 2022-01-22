Камельзон допускает, что Медведев может сыграть с Надалем в финале Australian Open

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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал победу второй ракетки мира Даниила Медведева над нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом в матче третьего круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Камельзон допускает, что Медведев может сыграть с Надалем в финале Australian Open
  • © AP Photo/Andy Brownbill

«Достаточно знать, что Медведев выиграл все три сета. Исход матча с нидерландцем можно было предсказать с закрытыми глазами. Теннисисты могли даже не выходить на корт», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

При этом он отметил, что по ходу движения по турнирной сетке Медведеву попадаются более серьёзные и интересные соперники, из-за чего не стоит недооценивать Максима Кресси, с которым отечественный теннисист сыграет далее.

«Интрига по отношению к Джоковичу растёт, Медведев готов быть первой ракеткой мира. Допускаю, что Медведев в итоге выйдет на Надаля — это будет сумасшедший матч», — добавил специалист.

Медведев обыграл ван де Зандсхулпа за 1 час 56 минут со счётом 6:4, 6:4, 6:2. В четвёртом раунде Открытого чемпионата Австралии вторая ракетка мира встретится с американцем Максимом Кресси.

Ранее бывший российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что ему очень нравится игра Медведева на Australian Open.

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