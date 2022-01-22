Ольховский заявил, что ему очень нравится игра Медведева на Australian Open

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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу соотечественика Даниила Медведева над голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом в матче третьего круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Ольховский заявил, что ему очень нравится игра Медведева на Australian Open
  • © AP Photo/Andy Brownbill

«Ожидаемая победа Медведева. Даниил очень нравится по игре сейчас: уверенно берёт своё, вырывает у соперников то, что можно. Самое главное, что Медведев очень грамотно играет по ситуации», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

По его мнению, одним из ключевых факторов успеха является психологическая готовность Даниила.

«Кресси — хороший соперник. На мой взгляд, матч будет очень интересным. Мы немного слышали о Кресси, но он интересный игрок, он очень неплохо подаёт. Конечно, Даня является фаворитом в этом матче», — добавил эксперт.

Медведев обыграл ван де Зандсхулпа за 1 час 56 минут со счётом 6:4, 6:4, 6:2. В четвёртом раунде Открытого чемпионата Австралии вторая ракетка мира встретится с американцем Максимом Кресси.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков выразил мнение, что ван де Зандсхулп заставил Медведева немного побегать и напрячься.

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