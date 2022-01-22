Чесноков: ван де Зандсхулп заставил Медведева немного побегать и напрячься

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом в матче третьего круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«С первого взгляда победа Медведева 3:0 кажется очень спокойной. Честно говоря, первые два сета до брейка 3:2 в третьем сете всё было не так просто. Голландец заставил немного побегать и напрячься», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что Даниил не в первый раз встречался с представителем Нидерландов и постарался учесть те ошибки, которые у него возникали в матче с этим соперником на US Open.

«Начало третьего сета было очень сложным. Они играли мяч в мяч. Даня даже немножко набегался. Потом Медведев выиграл гейм на брейке, а голландец уже сник», — добавил Чесноков.

Медведев обыграл ван де Зандсхулпа за 1 час 56 минут со счётом 6:4, 6:4, 6:2. В четвёртом раунде Открытого чемпионата Австралии вторая ракетка мира встретится с американцем Максимом Кресси.

Ранее Медведев прокомментировал победу над ван де Зандсхулпом на Australian Open.