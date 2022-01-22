Медведев прокомментировал победу над ван де Зандсхулпом на Australian Open

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
Медведев прокомментировал победу над ван де Зандсхулпом на Australian Open
  • © AP Photo/Andy Brownbill

«Играть с голландцем в Австралии — это иначе, чем играть с австралийцем в Австралии. Сегодня борьба была намного упорнее, чем может показаться», — сказал Медведев после матча.

В третьем круге Медведев обыграл Ботика ван де Зандсхулпа и вышел в 1/8 финала турнира. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста.

Ранее сообщалось, что определился соперник Медведева в 1/8 финала Australian Open.

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