Касаткина проиграла Свёнтек в третьем круге Australian Open

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Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от полячки Иги Свёнтек на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Касаткина проиграла Свёнтек в третьем круге Australian Open
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6.

Ключевым показателем стала игра на первой подаче. Свёнтек чаще удавалось попадать с первого раза в квадрат (68% и 64%), а также ей удалось выиграть на первой подаче 31 очко из 48 возможных, в то время как у Дарьи только 21 из 37. Кроме того, на счету теннисистки из Польши 23 активно выигранных очка против 13 у россиянки.

Свёнтек является чемпионкой «Ролан Гаррос» 2020 года.

Польская спортсменка в четвёртом раунде Открытого чемпионата Австралии сыграет либо с другой россиянкой, Анастасией Павлюченковой, либо с Сораной Кырстей из Румынии. 

Ранее сообщалось, что определился соперник российского теннисиста Даниила Медведева в 1/8 финала Australian Open.

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