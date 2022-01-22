Медведев обыграл ван де Зандсхулпа и вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

В третьем круге россиянин обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.

В следующем раунде Медведев сыграет с победителем встречи Кристофера О'Коннелла (Австралия) и Максима Кресси (США).

Ранее сообщалось, что Соболенко одержала третью волевую победу подряд и вышла в 1/8 финала Australian Open.