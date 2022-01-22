Медведев обыграл ван де Зандсхулпа и вышел в 1/8 финала Australian Open
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В третьем круге россиянин обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.
В следующем раунде Медведев сыграет с победителем встречи Кристофера О'Коннелла (Австралия) и Максима Кресси (США).
Ранее сообщалось, что Соболенко одержала третью волевую победу подряд и вышла в 1/8 финала Australian Open.