Кудерметова вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс квалифицировались в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В четвертьфинале турнира они обыграли Сару Соррибес-Тормо (Испания) и Кирстен Флипкенс (Бельгия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Кудерметовой и Мертенс. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.

В следующем раунде теннисистки сыграют с победителями пары Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Сэндерс (Австралия).

Ранее сообщалось, что после скандальной депортации из Австралии Джокович собирается принять участие в турнире в Дубае.